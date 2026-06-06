Автобус столкнулся с погрузчиком под Челябинском, пострадали 2 женщины

Автобус столкнулся с погрузчиком под Челябинском, пострадали 2 человека Автобус столкнулся с погрузчиком под Челябинском, пострадали 2 женщины

Москва6 июн Вести.Пассажирский автобус столкнулся с погрузчиком в Челябинской области, в результате ДТП пострадали 2 женщины. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Предварительно, утром 5 июня на 1-м км автодороги "ж/д ст. Смолино -Бутаки - Полетаево" вблизи деревни Бутаки водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию до следовавшего впереди погрузчика, вследствие чего столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали две женщины 1954 г.р. и 1982 г.р. Им потребовалась медицинская помощь… По данному факту … организована проверка по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Запрошена документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности, в том числе документы о техническом состоянии транспортного средства перед выпуском на линию.