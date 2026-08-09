По факту ДТП с автобусом и грузовиком в Саратовской области возбуждено дело

После столкновения автобуса и тягача в Саратовской области возбуждено дело По факту ДТП с автобусом и грузовиком в Саратовской области возбуждено дело

Москва9 авг Вести.По факту дорожно-транспортного происшествия с междугородним пассажирским автобусом и грузовиком в Красноармейском районе Саратовской области, в результате которого пострадали женщина и ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Ранее стало известно, что столкнулись грузовой тягач Mercedes под управлением мужчины 1969 года рождения и автобус, осуществляющий междугородние перевозки, под управлением водителя 1982 года рождения. В результате травмы получили две пассажирки автобуса 52-летняя женщина и 13-летняя девочка.

Их госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.