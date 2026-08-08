Два человека пострадали при столкновении автобуса с тягачом под Саратовом

В Саратовской области автобус столкнулся с тягачом, пострадали женщина и ребенок Два человека пострадали при столкновении автобуса с тягачом под Саратовом

Москва8 авг Вести.В Красноармейском районе Саратовской области произошло столкновении междугороднего автобуса и грузового тягача. В результате ДТП пострадали двое, сообщили в региональной Госавтоинспекции, передает РИА Новости.

Авария произошла в 14.30 мск в районе села Гвардейское Красноармейского района. Столкнулись грузовой тягач Mercedes под управлением мужчины 1969 года рождения и автобус, осуществляющий междугородние перевозки, под управлением водителя 1982 года рождения отмечается в сообщении

При происшествии травмы получили пассажиры автобуса – женщина 1974 года рождения и 13-летняя девочка. Их доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.