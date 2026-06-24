В Алтайском крае шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса

Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Алтайском крае В Алтайском крае шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса

Москва24 июн Вести.В Алтайском крае в результате опрокидывания рейсового автобуса пострадали шесть человек, среди них двое детей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Ребриха - Шавчино - Корчино - Завьялово - Леньки - Благовещенка.

По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai 1969 года рождения следовал по маршруту Новосибирск - Новоблаговещенка. Из-за технической неисправности он не справился с управлением и съехал с дороги. Автобус опрокинулся. В момент ЧП в салоне находились 12 пассажиров. Шесть человек пострадали, троим помощь оказали на месте, еще троих госпитализировали.

В результате происшествия пострадали шесть человек, двое из них – несовершеннолетние говорится в публикации

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.