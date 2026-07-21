На трассе "Урал" под Коломной "Газель" опрокинулась в результате ДТП

"Газель" опрокинулась на трассе "Урал", водитель госпитализирован На трассе "Урал" под Коломной "Газель" опрокинулась в результате ДТП

Москва21 июл Вести.В округе Коломна на 115 километре трассы "Урал" произошло столкновение легкового автомобиля Kia и "Газели", после которого она перевернулась на бок. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" на платформе MAX.

Сегодня утром на 115 километре трассы "Урал" в округе #Коломна произошло попутное столкновение легковушки Kia и "Газели", которая от сильного удара перевернулась на бок говорится в публикации

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники ПСЧ-261 отключили аккумуляторы машин, чтобы предотвратить возгорание, и помогли 56-летнему водителю "Газели" выбраться из разбитого автомобиля. Мужчину госпитализировали в Коломенскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель легковушки покинула машину самостоятельно, помощь врачей ей не потребовалась.