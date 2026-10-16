В массовом ДТП в Тюмени погиб один человек и пострадали четверо

Женщина погибла в ДТП с четырьмя авто в Тюмени В массовом ДТП в Тюмени погиб один человек и пострадали четверо

Москва16 окт Вести.Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП с четырьмя авто на улице 30 лет Победы в Тюмени. Об этом Госавтоинспекция Тюменской области сообщает в MAX.

По данным ведомства, в районе дома 116 столкнулись автомобили Changan, Ford, Nissan и "Газель".

Согласно публикации, 38-летний водитель Changan нарушил правила при перестройке в другой ряд. В итоге он врезался в Ford, который ехал в попутном направлении по левой полосе. От удара Changan отбросило на встречную полосу, там он уже столкнулся с автомобилями Nissan и "Газель" и перевернулся.

В результате ДТП погибла пассажирка Changan, мать водителя. Ранения получили водитель и 68-летний пассажир автомобиля Changan, 59-летний водитель и 58-летняя пассажирка Nissan говорится в сообщении

Движение в районе ДТП частично ограничили. Обстоятельства выясняются.