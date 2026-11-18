Три человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

ДТП унесло жизни трех человек в Тюменской области Три человека погибли в ДТП на трассе в Тюменской области

Москва18 ноя Вести.Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Тюменской области – погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 18 ноября на 42-м километре автодороги Исетск – Упорово. По предварительным данным, 44-летняя водитель ВАЗ не предоставила преимущество второму автомобилисту на перекрестке.

В ДТП погибли водители обеих машин: женщина 44-х и мужчина 65-им лет, а также 51-летний пассажир. Ранения получили две пассажирки 15-ти и 65-ти лет сказано в сообщении

Отмечается, что на обеих машинах была установлена зимняя резина.

Прокуратура региона начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.