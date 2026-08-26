Москва26 авгВести.В Калужской области выясняют обстоятельства столкновения легкового автомобиля и автобетоносмесителя, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в УМВД по региону.
ДТП произошло около 14.50 мск на 4-м километре трассы "Окружная автодорога поселка Ферзиково". Предварительно установлено, что водитель Kia не предоставил преимущество в движении бетоносмесителю FAW и допустил столкновение. После этого оба транспортных средства перевернулись.
Погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia, все трое мужчинысказано в сообщении
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и оперативно-следственная группа.