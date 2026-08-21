Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Каспий" в Рязанской области

Легковушка столкнулась с фурой в Рязанской области, погибли три человека Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе "Каспий" в Рязанской области

Москва21 авг Вести.В результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области погибли три человека, сообщили в региональном УМВД России.

ЧП случилось на 293 километре трассы Р-22 "Каспий" в Ряжском округе, где легковой автомобиль ВАЗ 2115 столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz.

В результате происшествия водитель автомобиля и два пассажира ВАЗ 2115 от полученных травм скончались на месте ДТП говорится в заявлении ведомства в MAX

В полиции отметили, что все погибшие – совершеннолетние. Сейчас на месте столкновения работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.