Жертвами столкновения грузовика и легковушки в Калмыкии стали три человека

В Калмыкии легковушка столкнулась с грузовиком, три человека погибли Жертвами столкновения грузовика и легковушки в Калмыкии стали три человека

Москва15 авг Вести.Смертельное ДТП, в котором погибли три человека, произошло 15 августа около 19.50 на 92-м км ФАД Р-22 "Каспий" в Малодербетовском районе. Подробности сообщает региональное МВД. Автомобиль "Лада-Гранта" столкнулась с грузовым транспортным средством.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались трое человек из легкового автомобиля говорится в сообщении

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.