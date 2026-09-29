Три человека погибли в ДТП в Тверской области

В Тверской области при столкновении легковушек погибли три человека Три человека погибли в ДТП в Тверской области

Москва29 сен Вести.В Конаковском муниципальном округе Тверской области на 31 км дороги Москва – Санкт-Петербург – Конаково столкнулись три легковые машины. В результате погибли три человека, сообщили в Управлении МВД России по Тверской области.

Речь идет о машинах HAVAL M6, Hondа и Volvo.

Произошло столкновение т/с HAVAL М6, под управлением мужчины 1955 г.р., т/с Hondа, под управлением мужчины 1971 г.р. и т/с Volvo отмечается в сообщении

В результате несовместимые с жизнью травмы получили водители HAVAL M6 и Hondа, а также пассажир Volvo.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.