Москва29 сенВести.В Конаковском муниципальном округе Тверской области на 31 км дороги Москва – Санкт-Петербург – Конаково столкнулись три легковые машины. В результате погибли три человека, сообщили в Управлении МВД России по Тверской области.
Речь идет о машинах HAVAL M6, Hondа и Volvo.
Произошло столкновение т/с HAVAL М6, под управлением мужчины 1955 г.р., т/с Hondа, под управлением мужчины 1971 г.р. и т/с Volvoотмечается в сообщении
В результате несовместимые с жизнью травмы получили водители HAVAL M6 и Hondа, а также пассажир Volvo.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.