Три человека погибли в Хабаровском крае после выезда машины на встречную полосу

В Хабаровском крае произошло ДТП с тремя погибшими Три человека погибли в Хабаровском крае после выезда машины на встречную полосу

Москва27 сен Вести.В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП, в котором один из автомобилей выехал на встречную полосу. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Смертельная авария произошла в воскресенье на 145 км трассы А-375 Хабаровск – Ванино. Honda Freed выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Expert.

В результате ДТП водитель Honda Freed и водитель с пассажиром Nissan Expert от полученных травм скончались до приезда СМП написано в публикации ГАИ

Все обстоятельства устанавливаются работающими на месте происшествия сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы.