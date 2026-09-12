Начинающая водитель нарушила ПДД и спровоцировала ДТП с погибшим под Хабаровском

Человек погиб, двое пострадали в ДТП в Хабаровском крае Начинающая водитель нарушила ПДД и спровоцировала ДТП с погибшим под Хабаровском

Москва12 сен Вести.Один человек погиб, двое пострадали в результате аварии на 124-м км трассы А-370 "Уссури", сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в 09.40. Водитель Nissan Tiida Latio 2002 года рождения, получившая водительское удостоверение менее месяца назад, нарушила расположение автомобиля на проезжей части и допустила занос с выездом на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.

В результате происшествия пассажир автомобиля Nissan Tiida Latio получила травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Nissan Tiida Latio и пассажир Mitsubishi Pajero доставлены бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение медицинского учреждения написали в пресс-службе

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.