Водитель легковушки погиб при наезде на автовоз в Хабаровском крае

ДТП с погибшим произошло в Хабаровском крае Водитель легковушки погиб при наезде на автовоз в Хабаровском крае

Москва31 авг Вести.Водитель Toyota Crown Athlete Hybrid 26 лет погиб при наезде на автовоз в Бикинском районе, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, в 16.30 по местному времени. Житель Амурской области за рулем легкового автомобиля двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. В районе 181 км+50м трассы 181 км+50м он наехал на стоящий на правой обочине Freightliner Century с прицепом "Амур".

От полученных травм водитель Toyota скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи написали в ведомстве

Водитель управлял машиной пятый час подряд.