Москва4 авгВести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березовском районе, сообщает главк МВД по Красноярскому краю. Авария произошла сегодня вечером (по местному времени) на 871 километре.
Управлявший автомобилем Toyota Fielder водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". От удара она выехала на встречную полосу и столкнулась большегрузом Sany с полуприцепом.
В результате ДТП водитель "Газели" скончался на месте. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждениеговорится в публикации
На месте ДТП организовано реверсивное движение, проинформировали в ведомстве.