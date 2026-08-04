В столкновении трех авто под Красноярском 1 человек погиб и 1 пострадал

Один человек погиб и один пострадал в столкновении трех машин под Красноярском В столкновении трех авто под Красноярском 1 человек погиб и 1 пострадал

Москва4 авг Вести.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березовском районе, сообщает главк МВД по Красноярскому краю. Авария произошла сегодня вечером (по местному времени) на 871 километре.

Управлявший автомобилем Toyota Fielder водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". От удара она выехала на встречную полосу и столкнулась большегрузом Sany с полуприцепом.

В результате ДТП водитель "Газели" скончался на месте. Водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение говорится в публикации

На месте ДТП организовано реверсивное движение, проинформировали в ведомстве.