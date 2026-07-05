Четыре человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и фурой в Красноярском крае Полиция выясняет обстоятельство смертельного ДТП в Красноярском крае

Москва5 июл Вести.В Иланско-Нижнеингашском округе сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.

По предварительной информации, на 1142 км трассы Р-255 "Сибирь" 22-летний водитель ВАЗ 2104 без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

В результате ДТП водитель легковой и три пассажира 2007, 2008 и 2009 годов рождения погибли на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи отмечается в сообщении

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.