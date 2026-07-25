Москва25 июлВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia, двигавшийся по трассе Р-255 "Сибирь" в сторону Ачинска, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania с полуприцепом.
После столкновения оба транспортных средства вспыхнули.
В результате ДТП водитель Skoda Octavia от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские установили, что мужчина был не пристегнут ремнем безопасностиговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.