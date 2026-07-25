Машины сгорели после лобового ДТП на трассе "Сибирь", погиб водитель легковушки

После ДТП на трассе "Сибирь" сгорели две машины, погиб водитель Машины сгорели после лобового ДТП на трассе "Сибирь", погиб водитель легковушки

Москва25 июл Вести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в Емельяновском муниципальном округе Красноярского края, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Skoda Octavia, двигавшийся по трассе Р-255 "Сибирь" в сторону Ачинска, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Scania с полуприцепом.

После столкновения оба транспортных средства вспыхнули.

В результате ДТП водитель Skoda Octavia от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Полицейские установили, что мужчина был не пристегнут ремнем безопасности говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.