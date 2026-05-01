Москва1 маяВести.На дороге Харцызск – Амвросиевка в Донецкой Народной Республике произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в МЧС по региону в мессенджере MAX.
Уточняется, что утром на трассе столкнулись две легковушки, одна из них загорелась.
К сожалению, на месте погиб 35-летний водительотмечается в сообщении
Спасатели оперативно потушили возгорание и помогли троим пострадавшим из второго автомобиля.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.