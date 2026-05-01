При аварии в ДНР загорелась машина, погиб один и пострадали трое человек

В огненном ДТП на трассе в ДНР погиб водитель При аварии в ДНР загорелась машина, погиб один и пострадали трое человек

Москва1 мая Вести.На дороге Харцызск – Амвросиевка в Донецкой Народной Республике произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщили в МЧС по региону в мессенджере MAX.

Уточняется, что утром на трассе столкнулись две легковушки, одна из них загорелась.

К сожалению, на месте погиб 35-летний водитель отмечается в сообщении

Спасатели оперативно потушили возгорание и помогли троим пострадавшим из второго автомобиля.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.