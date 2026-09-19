Москва19 сенВести.Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Домодедово, на 2-м километре автодороги Востряково — Ловцово, где погибли три человека, двое получили ранения, сообщается в MAX-канале МВД региона.
По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими автомобилями.
В результате ДТП три человека погибли, двое получили телесные поврежденияотмечается в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.