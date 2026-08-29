В Одинцовском городском округе произошло ДТП, есть погибшие

МЧС: в Подмосковье столкнулись две машины, есть погибшие В Одинцовском городском округе произошло ДТП, есть погибшие

Москва29 авг Вести.В Подмосковье ночью 29 августа столкнулись два автомобиля, есть погибшие. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одинцовском городском округе на трассе М-1.

По прибытии первого подразделения на место и уточнения обстановки установлено, что произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей. Есть погибшие отметила пресс-служба ведомства

В настоящее время на месте ДТП работают специалисты МЧС. Как уточняется, автодорога не перекрыта, однако движение затруднено.