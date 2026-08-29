Москва29 авгВести.В Подмосковье ночью 29 августа столкнулись два автомобиля, есть погибшие. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одинцовском городском округе на трассе М-1.
По прибытии первого подразделения на место и уточнения обстановки установлено, что произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей. Есть погибшиеотметила пресс-служба ведомства
В настоящее время на месте ДТП работают специалисты МЧС. Как уточняется, автодорога не перекрыта, однако движение затруднено.