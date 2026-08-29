Москва29 авгВести.Два человека погибли и пятеро пострадали в результате столкновения иномарок на трассе М-1 "Беларусь" в Московской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло ночью 28 августа, в пятницу, на территории Одинцовского округа. Предварительно, водитель Kia выехал на встречную полосу, где ехала Toyota.
В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированыговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Правоохранители устанавливают детали и все обстоятельства случившегося.