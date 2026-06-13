Москва13 июнВести.Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом случилось в подмосковном городском округе Одинцово, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным полиции, на 3 километре автомобильной дороги Кубинка - Наро-Фоминск столкнулись BMW и Renault. После удара автомобиль BMW загорелся.
В результате ДТП два человека погибли, двое госпитализированыговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
По факту ДТП проводится разбирательство, устанавливаются причины и обстоятельства фатального инцидента.