В Москве в результате ДТП загорелся грузовик с вафлями

Фура с вафлями загорелась после столкновения с BMW в Москве В Москве в результате ДТП загорелся грузовик с вафлями

Москва28 июл Вести.В Москве произошло крупное ДТП, в результате которого загорелся грузовой автомобиль, перевозивший вафли, и "легковушка" BMW.

По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой. После первого удара легковушку отбросило в сторону и она задела мотоциклиста, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, через несколько секунд после столкновения последовал взрыв, а затем оба транспортных средства оказались охвачены огнем.

Предварительно установлено, что удар легкового автомобиля пришелся в область топливного бака фуры. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля BMW скончались на месте происшествия до прибытия бригад скорой помощи. Также сообщается о пострадавшем мотоциклисте, получившем травмы различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый погибли в ДТП с автобусом в Крыму.