Момент подрыва BMW в подмосковной Балашихе попал на видео SHOT опубликовал момент подрыва BMW в Балашихе

Москва9 июн Вести.Telegram-канал SHOT опубликовал момент подрыва BMW X3 в подмосковной Балашихе ранним утром 9 июня.

Судя по кадрам, СВУ было заложено в задней части автомобиля.

Сразу после взрыва в багажнике и на задних сидениях начался пожар говорится в публикации

Затем машина проехала еще несколько метров и врезалась в припаркованный рядом Haval.

Как пишет издание, очевидцы кинулись на помощь водителю и быстро вытащили его из салона, однако спасти мужчину не удалось: от полученных ранений он скончался.

Ранее сообщалось, что это произошло сегодня около 5.30 в микрорайоне Авиаторов. СК по факту подрыва машины возбудил уголовное дело.