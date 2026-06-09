СК возбудил уголовное дело после подрыва авто в Балашихе

В Балашихе возбудили дело после подрыва машины и гибели водителя СК возбудил уголовное дело после подрыва авто в Балашихе

Москва9 июн Вести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом ведомство сообщило в MAX.

По факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Авиаторов около 5.30 во вторник, 9 июня, взорвалась легковая машина BMW X3. Взрывное устройство сработало во время движения автомобиля, водитель погиб на месте от полученных травм.