Москва9 июнВести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом ведомство сообщило в MAX.
По факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное делоговорится в публикации
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Авиаторов около 5.30 во вторник, 9 июня, взорвалась легковая машина BMW X3. Взрывное устройство сработало во время движения автомобиля, водитель погиб на месте от полученных травм.