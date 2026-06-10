В Москве подростки взорвали авто сотрудника научно-производственного предприятия СК: в Москве взорвали машину сотрудника научно-производственного предприятия

Москва10 июн Вести.На юго-западе Москвы во вторник, 9 июня, произошел подрыв автомобиля сотрудника научно-производственного предприятия. Об этом пишет СК России в MAX.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

9 июня на городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из научно-производственных предприятий говорится в сообщении ведомства

По данным СК, преступление совершили подростки. Несовершеннолетняя девушка забрала в тайнике взрывное устройство и передала его несовершеннолетнему парню. Он разместил устройство и GPS-трекер на указанный кураторами автомобиль.

Тяжких последствий удалось избежать благодаря своевременным действиям оперативных служб. Никто не пострадал, соучастников задержали. Их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям.