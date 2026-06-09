Территория на юго-западе Москвы оцеплена после взрыва в автомобиле Zeekr

Mash: на юго-западе Москвы под капотом автомобиля Zeekr произошел взрыв Территория на юго-западе Москвы оцеплена после взрыва в автомобиле Zeekr

Москва9 июн Вести.Территория на юго-западе Москвы оцеплена после взрыва в автомобиле Zeekr

Появились первые данные о происшествии в юго-западной части Москвы, их приводит Mash.

Как следует из сообщения, на пересечении улиц Введенского и Бутлерова был слышен хлопок, после чего из-под капота транспортного средства появился дым.

Взрыв в автомобиле Zeekr на юго-западе Москвы — после хлопка из-под капота припаркованной машины повалил дым говорится в публикации

Утверждается, что возникшее возгорание было ликвидировано силами очевидцев, данных о пострадавших нет. В настоящее время территория, где случился инцидент, оцеплена.

Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.