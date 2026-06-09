Москва9 июнВести.Территория на юго-западе Москвы оцеплена после взрыва в автомобиле Zeekr
Появились первые данные о происшествии в юго-западной части Москвы, их приводит Mash.
Как следует из сообщения, на пересечении улиц Введенского и Бутлерова был слышен хлопок, после чего из-под капота транспортного средства появился дым.
Взрыв в автомобиле Zeekr на юго-западе Москвы — после хлопка из-под капота припаркованной машины повалил дымговорится в публикации
Утверждается, что возникшее возгорание было ликвидировано силами очевидцев, данных о пострадавших нет. В настоящее время территория, где случился инцидент, оцеплена.
Официальных комментариев по факту произошедшего пока не поступало.