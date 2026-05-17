Москва17 маяВести.Серьезный пожар произошел в юго-восточной части Москвы днем в воскресенье, 17 мая, сообщает Baza.
Над местом возгорания поднимается густой черный дым, которым заволокло проезжую часть на Северо-Восточной хорде (СВХ).
Столб черного дыма виден даже издалека, а автомобилисты, которые едут по мосту, жалуются на почти нулевую видимость. По словам очевидцев, МСД сейчас перекрытаговорится в публикации
По предварительным данным, под мостом на Амурской улице на площади около 200 квадратных метров горит строительный мусор. Информации о наличии пострадавших не поступало.