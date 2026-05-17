Появилось видео пожара у Северо-Восточной хорды в Москве

Москва17 мая Вести.В распоряжении ИС "Вести" оказались кадры сильного пожара на востоке Москвы, снятые очевидцем событий.

Возгорание на Амурской улице произошло днем в воскресенье, 17 мая. Загорелся склад с отделочными материалами на строительной площадке.

По данным столичного главка МЧС России, в настоящее время пожар локализован, работы на месте ЧП продолжаются.

В связи с возгоранием полностью перекрыто движение по участку Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до 5-го проезда Подбельского.