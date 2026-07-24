Появились кадры уничтожения бомбы, заложенной под машину силовика в Москве ФСБ показала кадры обезвреживания бомбы, заложенной под машину силовика в Москве

Москва24 июл Вести.Задержанная за попытку подрыва машины сотрудника органов безопасности в Москве женщина призналась, что по заданию украинского куратора установила под авто самодельное взрывное устройство (СВУ). Кадры задержания, допроса и обезвреживания бомбы показал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На записи ведомства видно, как мобильный робототехнический комплекс обезвреживает взрывное устройство, после чего раздается сильный хлопок.

Ранее ФСБ сообщила, что в столице была задержана россиянка, которая должна была подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности РФ. В обмен на это украинские спецслужбы пообещали ей и ее детям помочь в оформлении ПМЖ в одной из стран Евросоюза (ЕС).

Для выполнения задания женщина выезжала через Турцию и Молдавию на Украину, где прошла инструктаж. После этого она вернулась в Россию, забрала в Самаре взрывчатку и прибыла в Москву, где приступила к осуществлению задуманного. Рядом с местом преступления россиянка поставила камеры, о чем она сообщила сотрудникам ФСБ во время задержания.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации действий задержанной в качестве госизмены. Сейчас фигурантка находится под стражей.