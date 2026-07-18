ФСБ: задержанная в Крыму причастна к подрыву автомобиля офицера ЧФ в 2024 году

Допрошена соучастница подрыва авто военного в Севастополе в 2024 году ФСБ: задержанная в Крыму причастна к подрыву автомобиля офицера ЧФ в 2024 году

Москва18 июл Вести.Допрошена жительница Крыма, работавшая на спецслужбы Украины и оказавшаяся соучастницей подрыва автомобиля военного, совершенного в Севастополе в 2024 году. Кадры допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам женщины, через посредника она познакомилась с сотрудником службы безопасности Украины (СБУ), после чего по заданию куратору она приехала на территорию РФ. Перед тем как отправиться в Крым, один из представителей СБУ попросил женщину передать посылку его знакомому.

Когда я приехала на место, он мне сказал, где находятся все детали… Сказал, что это запчасти от компьютера. Я всё это оставила у дороги, сделала фотографию и отослала [ее]… После чего уехала в Симферополь сказала женщина на допросе

Затем поступило новое задание: нужно было отвезти посылку в Ялту и оставить ее около указанной бетонной тумбы.

[Он] сказал вытащить из багажника … огнетушитель, положить его в пакет и [оставить] в лесу. [Затем] сфотографировала этот пакет и отправила добавила задержанная

Ранее в этот день сообщалось о задержании двух россиянок, подозреваемых в госизмене. Отмечалось, что одна из них инициативно связалась с представителем СБУ, по заданию которого оборудовала схрон с огнетушителем, в который было заложено самодельное взрывное устройство (СВУ). Позднее другой мужчина использовал это устройство для осуществления террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота.

Вторая задержанная переводила денежные средства для помощи украинским боевикам, а также собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса (ТЭК), военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных в Крыму.