В Крыму перед судом предстанут двое пособников украинской разведки В Крыму будут судить двоих пособников ГУР Украины, готовивших теракты

Москва16 апр Вести.Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу в отношении двоих местных жителей, планировавших теракты по заданию разведки Украины. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

По данным следствия, летом 2024 года один из фигурантов через мессенджер связался с представителем ГУР Украины и заявил о готовности действовать против интересов Российской Федерации. К преступлениям он привлек второго обвиняемого – противника проведения СВО. Оба вступили в террористическое сообщество, созданное иностранной разведкой.

По указанию кураторов они извлекли из тайников самодельное взрывное устройство на основе гексогена и электродетонатор. Выбрав четыре возможных объекта для терактов, провели рекогносцировку, подбирали маршруты, места для закладки взрывных устройств и для укрытия.

Довести задуманное до конца им помешали сотрудники УФСБ. Дело будет передано в Южный окружной военный суд.