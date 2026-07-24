ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт в Москве против сотрудника спецслужб ФСБ: задержана россиянка, готовившая теракт в Москве против сотрудника спецслужб

Москва24 июл Вести.В Москве ФСБ РФ задержала россиянку, которая подозревается в причастности к подготовке теракта против сотрудника спецслужб. Девушка действовала по заданию украинских боевиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленница выехала на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. Там она прошла инструктаж по проведению диверсий и терактов, после чего вернулась в Россию.

По заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине г. Самары и убыла в Московский регион с целью совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности говорится в заявлении

Женщину задержали, когда она подкладывала взрывное устройство под автомобиль своей "цели".

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации действий задержанной в качестве госизмены. Сейчас фигурантка находится под стражей.