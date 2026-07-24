08:48 24 июля 2026 Сергей Кузнецов Происшествия

ФСБ: россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в стране ЕС ФСБ: россиянка согласилась совершить теракт в Москве в обмен на ПМЖ в стране ЕС