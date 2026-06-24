Водитель "Камаза" наехал на BMW и умер в Москве

В Москве водитель "Камаза" попал в ДТП из-за плохого самочувствия и умер Водитель "Камаза" наехал на BMW и умер в Москве

Москва24 июн Вести."Камаз" наехал на BMW в Москве, водитель грузовика умер. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в MAX.

По данным ведомства, причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя.

На 65 км внешней стороны МКАД водителю автомобиля "Камаз" стало плохо за рулем, в результате чего он совершил наезд на стоящий автомобиль BMW говорится в сообщении

Причина смерти мужчины устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе аварии затруднено.