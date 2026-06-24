Москва24 июнВести."Камаз" наехал на BMW в Москве, водитель грузовика умер. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в MAX.
По данным ведомства, причиной столкновения стало плохое самочувствие водителя.
На 65 км внешней стороны МКАД водителю автомобиля "Камаз" стало плохо за рулем, в результате чего он совершил наезд на стоящий автомобиль BMWговорится в сообщении
Причина смерти мужчины устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Движение в районе аварии затруднено.