Два человека погибли при лобовом столкновении BMW и грузовика в Москве

Два человека погибли после столкновения BMW и грузовика в Москве Два человека погибли при лобовом столкновении BMW и грузовика в Москве

Москва27 июл Вести.Два человека погибли в результате лобового столкновения BMW и грузовика в селе Вороново в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

Предварительно, вечером 27 июля иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, с последующим возгоранием транспортных средств.

В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В департаменте транспорта столицы добавили, что на Калужском шоссе (в районе Вороново) движение затруднено на 1,5 км.

По данным интернет-СМИ "112", во время возгорания очевидцы слышали взрывы. Также сообщалось, что в результате аварии пострадал мотоциклист, однако официальных данных об этом пока нет.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.