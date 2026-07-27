Москва27 июлВести.Два человека погибли в результате лобового столкновения BMW и грузовика в селе Вороново в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Предварительно, вечером 27 июля иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем, с последующим возгоранием транспортных средств.
В результате ДТП два человека в легковом автомобиле погибли. На месте дорожной аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группыговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В департаменте транспорта столицы добавили, что на Калужском шоссе (в районе Вороново) движение затруднено на 1,5 км.
По данным интернет-СМИ "112", во время возгорания очевидцы слышали взрывы. Также сообщалось, что в результате аварии пострадал мотоциклист, однако официальных данных об этом пока нет.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.