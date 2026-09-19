Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Домодедово, где погибли три человека

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в подмосковном Домодедово Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Домодедово, где погибли три человека

Москва19 сен Вести.Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП на 4-м км автодороги Востряково-Ловцово, в котором погибли трое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Подмосковья.

Следственным органом возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, его расследование контролирует Домодедовская городская прокуратура говорится в сообщении

Установлено, что водитель легкового автомобиля Lada 21140 Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2111 и Hyundai Grand Starex, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира Lada 21140 Priora. Двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.