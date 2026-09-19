Москва19 сенВести.Домодедовская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП на 4-м км автодороги Востряково-Ловцово, в котором погибли трое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства Подмосковья.
Следственным органом возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, его расследование контролирует Домодедовская городская прокуратураговорится в сообщении
Установлено, что водитель легкового автомобиля Lada 21140 Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ 2111 и Hyundai Grand Starex, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП погиб водитель и два пассажира Lada 21140 Priora. Двоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.