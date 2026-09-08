Москва8 сенВести.В Дагестане 4 человека погибли при лобовом столкновении двух отечественных автомобилей, по факту автоаварии возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Как установлено, около 21.15 мск 7 сентября на 23-м км автодороги "Махачкала-Верхний Гуниб" водитель ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений водители обоих автомобилей и пассажиры "ВАЗ-2115" скончались на местеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).