В Дагестане в ДТП погибла девочка, еще 3 взрослых и ребенок пострадали

В Дагестане девочка погибла, 4 человека пострадали при столкновении двух авто В Дагестане в ДТП погибла девочка, еще 3 взрослых и ребенок пострадали

Москва16 авг Вести.В Дагестане произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате ДТП погибла 5-летняя девочка, еще 4 человека, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщило региональное МВД.

Смертельная автоавария произошла 16 августа на 6-м км автодороги "Дылым - Миатли". Предварительно, 33-летний водитель LADA Grantа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир LADA Grantа, 5-летняя девочка, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Еще 4 человека, в том числе ребенок, с различными травмами доставлены в ЦРБ Казбековского района.

В прокуратуре Республики Дагестан добавили, что по факту автоаварии возбуждено уголовное дело.