В Дагестане заведено дело после ДТП с погибшим ребенок и пострадавшими людьми

В Дагестане возбуждено дело после ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка В Дагестане заведено дело после ДТП с погибшим ребенок и пострадавшими людьми

Москва16 авг Вести.В Дагестане возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла 5-летняя девочка и пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура … поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Смертельная автоавария произошла 16 августа на 6-м км автодороги "Дылым - Миатли". Предвариетльно, 33-летний водитель LADA Grantа не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, под управлением 33-летнего мужчины. В результате автоаварии погибла 5-летняя девочка, также пострадали трое взрослых и ребенок — они были госпитализировны.