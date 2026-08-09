Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении машин в ДНР

При ДТП в ДНР погибли пять человек, в том числе 12-летний ребенок Пять человек, в том числе ребенок, погибли при столкновении машин в ДНР

Москва9 авг Вести.На дороге Ялта – Кремневка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, трое пострадали. Об этом сообщили в МВД по Донецкой Народной Республике в мессенджере MAX.

Установлено, что водитель машины Audi Q5 выехал навстречку и столкнулся с машиной Ford Focus.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Audi получили телесные повреждения. Водитель и четыре пассажира автомобиля Ford, в том числе 12-летний подросток, от полученных травм скончались на месте происшествия отмечается в сообщении

По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.