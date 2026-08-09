В столкновении легковушек под Омском один человек погиб и пятеро пострадали

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Омской области В столкновении легковушек под Омском один человек погиб и пятеро пострадали

Москва9 авг Вести.Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Омской области, сообщает региональное УМВД в мессенджере MAX.

Полицейские дежурной части по Исилькульскому району получили информацию об аварии с пострадавшими сегодня в 11.50.

Прибыв на место происшествия, они предварительно установили, что в районе 16 километра автодороги Солнцевка – Новорождественка водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Нива".

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в публикации

Водитель автомобиля "Лада Нива", а также четыре пассажира – женщина и трое детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения – доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.