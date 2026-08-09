Москва9 авгВести.Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Омской области, сообщает региональное УМВД в мессенджере MAX.
Полицейские дежурной части по Исилькульскому району получили информацию об аварии с пострадавшими сегодня в 11.50.
Прибыв на место происшествия, они предварительно установили, что в районе 16 километра автодороги Солнцевка – Новорождественка водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Нива".
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ-2115" от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в публикации
Водитель автомобиля "Лада Нива", а также четыре пассажира – женщина и трое детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения – доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.