Москва28 маяВести.В Омской области при столкновении машины скорой помощи с легковым автомобилем погиб медицинский работник, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сообщение о ДТП в Калачинском районе поступило в полицию 27 мая около 23.30 (20.30 мск).
В результате ДТП … медицинский брат скорой помощи 1994 г. р. скончался на месте происшествиясказано в сообщении
Еще четыре человека, включая обоих водителей и пассажиров скорой помощи, получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель Lada Granta врезался в карету скорой, двигавшейся в попутном направлении. После удара оба транспортных средства слетели в кювет.