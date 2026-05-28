При столкновении скорой помощи с легковушкой в Омской области погиб медбрат

Москва28 мая Вести.В Омской области при столкновении машины скорой помощи с легковым автомобилем погиб медицинский работник, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о ДТП в Калачинском районе поступило в полицию 27 мая около 23.30 (20.30 мск).

В результате ДТП … медицинский брат скорой помощи 1994 г. р. скончался на месте происшествия сказано в сообщении

Еще четыре человека, включая обоих водителей и пассажиров скорой помощи, получили травмы и были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель Lada Granta врезался в карету скорой, двигавшейся в попутном направлении. После удара оба транспортных средства слетели в кювет.