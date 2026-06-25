В Омской области столкнулись два легковых авто, погиб мужчина Пассажир ВАЗ погиб в результате ДТП в Омской области

Москва25 июн Вести.В Омской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал пассажир одного из автомобилей. Об этом управление МВД России по региону сообщает в MAX.

По данным ведомства, в районе 54 км автодороги Сыропятское – Калачинск автомобиль ВАЗ-211540 под управлением 45-летнего водителя врезался в ВАЗ-2110, за рулем которого находился 19-летний молодой человек.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-211540, а также его пассажир - мужчина 1983 г.р. - доставлены в больницу, где последний от полученных травм скончался говорится в сообщении МВД

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.