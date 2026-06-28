В Астраханской области лоб в лоб столкнулись автомобили, погибли 4 человека Жертвами ДТП в Астраханской области стали 4 человека

Москва28 июн Вести.В дорожной аварии в Астраханской области погибли четыре человека, еще несколько госпитализированы с травмами, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.

ДТП произошло во второй половине дня 28 июня на трассе Астрахань – Волгоград в районе поселка Сероглазово.

Произошло ДТП с лобовым столкновением с участием двух автомобилей марки Ford Focus под управлением водителя 2004 г.р. и Нива Шевроле под управлением водителя 1966 г.р. отмечается в публикации

Трое пассажиров "Нивы" скончались на месте, водитель – в автомобиле скорой помощи. Еще несколько человек госпитализированы.

Установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов выезжал прокурор Харабалинского района Анатолий Кравцов.

На контроле надзорного органа находится также ход процессуальной проверки, организованной по факту ДТП уполномоченными органами.