Прокуратура начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Кузбассе

В Кузбассе в ДТП погибли четыре человека, прокуратура начала проверку Прокуратура начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Кузбассе

Москва5 сен Вести.В Кемеровской области прокуратура Промышленновского района начала проверку по факту аварии, которая унесла жизни нескольких человек. Об этом сообщила прокуратура региона на платформе MAX.

ДТП произошло на 23 километре трассы Панфилово – Плотниково вечером 4 сентября. По предварительной версии, водитель Toyota Corona выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21112.

В результате столкновения погибли оба водителя, а также двое пассажиров отечественного автомобиля. Еще трое 15-летних подростков, находившихся в той же машине, госпитализированы с травмами.

Прокуратурой Промышленновского района организована проверка по факту смертельного ДТП… В результате ДТП оба водителя и два пассажира отечественного авто, в том числе малолетний ребенок, погибли, трое 15-летних пассажиров ВАЗа получили травмы различной степени тяжести говорится в публикации

На место выезжал прокурор района. Проверка касается соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки несовершеннолетних. Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное по части 5 статьи 264 УК РФ, взято под особый контроль прокуратуры.