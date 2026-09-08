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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате ДТП один человек погиб и трое получили ранения Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Подмосковье

Москва8 сен Вести.В подмосковном городском округе Орехово-Зуево в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-службе регионального главка МВД России.

Авария произошла 8 сентября около 19.30 возле одного из домов на улице Северной. Предварительно установлено, водитель на Kia при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo, двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение.

В ДТП 1 человек погиб, еще трое получили телесные повреждения и были госпитализированы говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства им причины аварии.