Москва10 авгВести.Водитель погиб, женщина и ребенок пострадали при столкновении двух автомобилей в Омской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Предварительно, 10 августа водитель ВАЗ-2107, мужчина 1952 г.р., двигаясь по автодороге "Сыропятское-Калачинск", в районе 55-го км при повороте налево допустил столкновение с Suzuki.
В результате ДТП водитель … ВАЗ-2107 от полученных травм скончался в медицинском учреждении, его пассажир – девочка 2018 г.р., а также пассажир автомобиля "Сузуки" - женщина 1950 г.р. с различными травмами доставлены в больницуговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту ДТП организована процессуальная проверка.