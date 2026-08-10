Мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали в ДТП в Омской области

Водитель погиб, 2 пассажира пострадали при столкновении автомобилей под Омском Мужчина погиб, женщина и ребенок пострадали в ДТП в Омской области

Москва10 авг Вести.Водитель погиб, женщина и ребенок пострадали при столкновении двух автомобилей в Омской области. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Предварительно, 10 августа водитель ВАЗ-2107, мужчина 1952 г.р., двигаясь по автодороге "Сыропятское-Калачинск", в районе 55-го км при повороте налево допустил столкновение с Suzuki.

В результате ДТП водитель … ВАЗ-2107 от полученных травм скончался в медицинском учреждении, его пассажир – девочка 2018 г.р., а также пассажир автомобиля "Сузуки" - женщина 1950 г.р. с различными травмами доставлены в больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту ДТП организована процессуальная проверка.