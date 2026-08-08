Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с "Камазом" в Калмыкии

Отлетевшее колесо "Камаза" спровоцировало смертельное ДТП в Калмыкии Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с "Камазом" в Калмыкии

Москва8 авг Вести.Один человек погиб и шестеро пострадали в Калмыкии в ДТП с "Камазом", у которого отлетело колесо, сообщает республиканское МЧС в MAX.

Авария произошла сегодня днем на 286 километре федеральной автодороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. На место ЧП прибыл личный состав специализированной пожарно-спасательной части № 18.

Было установлено, что во время движения колесо от "Камаза" отлетело в легковой автомобиль говорится в публикации

В результате ДТП один человек погиб, шестеро, из них один ребенок, пострадали, сообщили в МЧС Калмыкии.

Спасатели ликвидировали последствия ДТП, отключили на легковом автомобиле аккумуляторную батарею и газобаллонное оборудование.