МВД: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Астраханской области

Человек погиб в опрокинувшемся автомобиле в ДТП в Астраханской области МВД: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Астраханской области

Москва26 июн Вести.Легковой автомобиль перевернулся на трассе Володарский - Кошеванка в Астраханской области, один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Установлено, что авария произошла на 1-м км автодороги Володарский – Кошеванка, в легковом автомобиле было шесть человек. Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

"В результате ДТП находившийся на заднем сиденье автомобиля пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира травмированы, они были госпитализированы говорится в сообщении

Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.