Москва26 июнВести.Легковой автомобиль перевернулся на трассе Володарский - Кошеванка в Астраханской области, один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Установлено, что авария произошла на 1-м км автодороги Володарский – Кошеванка, в легковом автомобиле было шесть человек. Водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся.
"В результате ДТП находившийся на заднем сиденье автомобиля пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще четыре пассажира травмированы, они были госпитализированыговорится в сообщении
Полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.